Siap Tampung Aspirasi, KSP Jenderal Sigit Imbau Demo Jangan Anarkis

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pemerintah siap menampung aspirasi masyarakat terkait demonstrasi peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).

“KSP mewakili pemerintah siap menampung aspirasi dari perwakilan adik-adik mahasiswa maupun perwakilan pengunjuk rasa yang lain,” kata Sigit kepada iNews Media Group, Rabu (28/10/2026).

Menurutnya, semangat persatuan dalam momentum Sumpah Pemuda harus dijaga. Sehingga aspirasi yang disampaikan dalam rangka menjaga dan merawat bangsa akan selalu ditampung untuk perbaikan ke depan.

“Kita rawat bersama untuk membangun Bangsa. Semua masukan dari para peserta unjuk rasa adalah bagian dari kita untuk bersama-sama menjaga dan merawat bangsa ini,” ujarnya.

Sigit juga mengingatkan setiap aspirasi yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi di muka umum harus tetap mematuhi aturan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Silakan dilaksanakan sesuai aturan yang ada, pemerintah dan UU memberikan ruang. Namun, yang harus dijaga agar aksi tetap dilaksanakan dengan tertib, menjaga hak-hak asasi masyarakat lain, jangan mudah terprovokasi, dan jangan anarkis. Jaga kepentingan nasional, aparat akan melayani aksi damai,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.