Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ultimatum Ribuan Mahasiswa yang Demo 28 Oktober soal Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |09:30 WIB
Polri Ultimatum Ribuan Mahasiswa yang Demo 28 Oktober soal Ini
Demo Mahasiswa/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 2.500 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa diperkirakan bakal menggelar demonstrasi memperingati Sumpa Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (28/10/2026). Mereka membawa isu utama #IndonesiaSadardengan menyuarakan "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR).

Terkait hal itu, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen  Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

"Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat agar tetap aman, tertib, dan nyaman bagi semua," kata Isir dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/10/2026).

Isir menjelaskan, Polri senantiasa menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada saat yang sama, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya dengan tetap memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat luas.

"Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus disikapi secara dewasa,”ujarnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengedepankan komunikasi, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, setiap aktivitas dapat berlangsung secara tertib tanpa mengabaikan hak orang lain," lanjut Isir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250587//viral-vBXf_large.jpg
14 Ribu Petugas Gabungan Amankan Demo 28 Oktober di DPR dan Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/338/3250584//viral-e7UP_large.jpg
Hari Ini Ribuan Mahasiswa Demo di DPR hingga Bundaran HI, Polri: Gunakan Jalur Alternatif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250541//tersangka_narkoba-cBbg_large.jpg
Polri Masih Buru 2 Orang Terkait Laboratorium Sabu Blue Ice 1,2 Ton di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/338/3250543//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-cyWU_large.jpg
Jelang Demo 28 Oktober, Polda Metro Ajak Warga Jaga Ketertiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/338/3250564//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-lanU_large.jpg
Besok Ribuan Mahasiswa Demo di Jakarta, Pramono Harap Aksi Berlangsung Happy-happy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250473//komnas_ham-WxTK_large.jpg
Besok Ribuan Mahasiswa Demo, Komnas HAM ke Aparat: Gunakan Pendekatan HAM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement