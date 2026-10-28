Polri Ultimatum Ribuan Mahasiswa yang Demo 28 Oktober soal Ini

JAKARTA - Sebanyak 2.500 mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa diperkirakan bakal menggelar demonstrasi memperingati Sumpa Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu (28/10/2026). Mereka membawa isu utama #IndonesiaSadardengan menyuarakan "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR).

Terkait hal itu, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

"Menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat agar tetap aman, tertib, dan nyaman bagi semua," kata Isir dalam keterangannya, dikutip Rabu (28/10/2026).

Isir menjelaskan, Polri senantiasa menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada saat yang sama, setiap pihak diharapkan dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya dengan tetap memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, serta kepentingan masyarakat luas.

"Perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat yang harus disikapi secara dewasa,”ujarnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengedepankan komunikasi, saling menghormati, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, setiap aktivitas dapat berlangsung secara tertib tanpa mengabaikan hak orang lain," lanjut Isir.