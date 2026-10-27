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Besok Ribuan Mahasiswa Demo di Jakarta, Pramono Harap Aksi Berlangsung Happy-happy

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |21:15 WIB
Besok Ribuan Mahasiswa Demo di Jakarta, Pramono Harap Aksi Berlangsung Happy-happy
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ribuan mahasiswa diperkirakan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap aksi tersebut berlangsung tertib, aman, dan nyaman.

Pramono menegaskan, tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan para peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas publik.

"Karena Jakarta bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, demokrasi dijalankan, saya sekali lagi mengharapkan siapa pun yang melakukan unjuk rasa di Jakarta jangan kemudian merusak fasilitas publik, mengganggu ketertiban umum, dan juga melakukan anarki," kata Pramono di Jakarta Utara, Selasa (27/10/2026).

Pramono juga berharap aparat kepolisian bersama TNI, dapat menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Ia ingin demonstrasi berjalan damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

"Sehingga dengan demikian saya berharap betul bahwa kepolisian dibantu dengan TNI dan tentunya kita semua menjaga agar besok demonstrasi yang terjadi di Jakarta, kalau memang ada, berlangsung dengan happy-happy, nyaman-nyaman aja," tuturnya.

 

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