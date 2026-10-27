2.500 Mahasiswa Siap Gelar Aksi di Bundaran HI Besok, Ini Lima Tuntutannya

JAKARTA - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa diperkirakan bakal memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).

Aksi massa yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB tersebut mengusung panggung tuntutan bertajuk #IndonesiaSadar dengan menyuarakan "Lima Perintah Rakyat" (LAPAR).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan mengatakan, rencana pengerahan massa tersebut. Ia menyebutkan bahwa estimasi massa yang turun ke jalan diperkirakan mencapai 2.500 orang pada puncak aksi.

"Kami memperkirakan sekitar 2.500 mahasiswa dan elemen masyarakat akan memenuhi kawasan Bundaran HI mulai pukul dua siang esok. Aksi #IndonesiaSadar ini membawa 'Lima Perintah Rakyat' atau LAPAR sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas serangkaian kebijakan dan kondisi negara yang makin menjauh dari kepentingan publik," tegas Namora saat dikonfirmasi, Selasa (27/10/2026).

Namora membeberkan lima poin utama tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi esok hari.

Pertama, penetapan bencana nasional dan pengusutan korporasi lingkungan. Mahasiswa mendorong pemerintah segera menetapkan status bencana nasional atas pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan, Sumatra, Papua, serta daerah lainnya.

Mahasiswa menuntut diadilinya korporasi pemicu kerusakan gambut dan percepatan integrasi tata kelola lahan melalui One Map Policy yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat demi transisi energi yang adil.