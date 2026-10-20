Aliansi Mahasiswa Bubarkan Diri dari Tugu Tani, Arus Lalu Lintas Kembali Normal

JAKARTA - Massa demonstrasi dari Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) bersama berbagai elemen masyarakat membubarkan diri secara tertib dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026).

Massa mulai meninggalkan kawasan tersebut sekitar pukul 18.30 WIB setelah menyampaikan seluruh tuntutan mereka di muka umum.

Massa aksi meninggalkan lokasi menggunakan bus dan mikrolet yang telah disiapkan. Mereka juga mendapat pengawalan dari aparat kepolisian untuk memastikan proses pembubaran berlangsung tertib dan arus lalu lintas tetap lancar.

Seiring dengan bubarnya massa, arus lalu lintas di sekitar kawasan Tugu Tani berangsur kembali normal. Sepeda motor, mobil, hingga bus Transjakarta kembali melintas tanpa hambatan berarti.