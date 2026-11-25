Jelang Demo Mahasiswa di Istana, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Ditutup

JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu siang (25/11/2026). Namun, hingga kini belum terlihat adanya pergerakan massa.

Namun, berdasarkan pantauan Okezone, arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, telah ditutup sementara oleh pihak kepolisian. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi aksi demonstrasi Aliansi BEM SI di depan Istana Negara. Pengendara mobil yang hendak melintasi jalur tersebut dialihkan untuk menuju Jalan Medan Merdeka Timur.

Selain itu, sejumlah barikade besi tampak terpasang di beberapa titik. Personel kepolisian juga terlihat disiagakan untuk mengatur kendaraan sekaligus menjaga keamanan di sekitar lokasi.

Pengalihan arus lalu lintas turut berdampak terhadap rute layanan transportasi Transjakarta yang melintasi kawasan Balai Kota. Akibatnya, layanan Transjakarta harus melakukan penyesuaian perjalanan.

Sementara itu, hingga pukul 13.40 WIB, sejumlah kelompok massa selain BEM SI juga terpantau menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Aksi tersebut berlangsung dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini.

Dalam aksi demonstrasi hari ini, Aliansi BEM SI mengusung tajuk "Seruan Aksi #RevolusiIndonesia". Melalui demonstrasi tersebut, BEM SI menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, yakni:

1. Memastikan seluruh guru memperoleh kesejahteraan dan penghasilan yang layak, terutama tenaga honorer dan non-ASN.

2. Memberikan kepastian status serta proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK secara adil dan transparan.

3. Memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh tenaga pendidik.

4. Menjamin pemerataan akses pendidikan beserta ketersediaan infrastrukturnya.

5. Mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) agar lebih berpihak kepada rakyat.

6. Merealisasikan pendidikan yang sepenuhnya gratis.

7. Mendesak agar anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD dimurnikan dan dialokasikan kembali secara substantif.

(Arief Setyadi )

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