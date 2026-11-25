Denny Indrayana Ungkap Amran Sulaiman Jadi Wapres-Sugiono Tetap Menko PMK, Begini Skenarionya

JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengungkapkan informasi mengenai rencana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah diputuskan menjadi pengganti Gibran.

Hal tersebut disampaikan Denny melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dennyindrayana99. Dalam unggahan tersebut, Denny mengklaim keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar pertemuan pada Senin malam.

"Di pertemuan dengan Prabowo, Presiden sudah memutuskan wakil presiden pengganti Gibran adalah Andi Amran Sulaiman," demikian keterangan dalam unggahan Denny, dikutip Rabu (25/11/2026).

Denny juga menyebut Amran telah diminta mempersiapkan diri untuk menjadi wakil presiden. Sebagai konsekuensinya, Amran disebut akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mentan.

Dalam unggahan tersebut, Denny turut menyebut Sudaryono akan menggantikan posisi Amran sebagai Mentan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono disebut tetap menduduki jabatannya.