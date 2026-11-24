Dasco Ngaku Ogah Jadi Cawapres: Hanya Ingin Kawal Kemenangan Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dirinya memang tidak memiliki niat menjadi calon wakil presiden (cawapres) sejak awal. Meski, sempat mengalir dukungan untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka itu.

“Yang pertama-tama saya sampaikan dari awal bahwa saya memang tidak ada keinginan untuk menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Dasco mengaku sudah menyatakan sikap tersebut di media sosial. Bahkan, ia menyampaikan ada sejumlah alasan yang membuat dirinya tidak ingin menjadi cawapres.

“Saya sejak awal memang hanya ingin mengawal kemenangan Presiden Prabowo dan tidak ada keinginan lain termasuk untuk menjadi wakil presiden kecuali mengawal kemenangan dan setelah itu fokus di DPR dalam rangka mengawal program-program pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga mengungkapkan alasan keluarga menjadi salah satu pertimbangannya hingga akhirnya memilih untuk tidak menjadi cawapres. “Dan memang hanya diperbolehkan oleh keluarga dalam hal ini anak dan istri untuk berkegiatan di DPR saja,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.