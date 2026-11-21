Polda Metro Tegaskan Penangkapan Pemilik Akun Cakra Tak Terkait Dasco

JAKARTA - Polda Metro Jaya menegaskan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media sosial yang menjerat pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara berinisial CAN murni merupakan tindak lanjut laporan masyarakat. Polisi membantah keras spekulasi yang mengaitkan perkara ini dengan pejabat negara maupun tokoh publik, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) bekerja sepenuhnya berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan, bukan karena tekanan atau keterkaitan pihak tertentu.

"Penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik sebagaimana isu yang berkembang di ruang publik terhadap sosok Pak Sufmi Dasco," ujar Budi, Sabtu (21/11/2026).

Budi menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan seorang warga berinisial DW pada 3 November 2026. DW diketahui merupakan Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang kerap mendampingi pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Pelaporan dipicu unggahan akun Facebook Cakra Adi Negara pada 21 Oktober 2026. Dalam unggahan tersebut, CAN menarasikan adanya persoalan aliran dana yang menyeret nama DW dan AMPB. Narasi itu menyebut AMPB diduga menerima uang Rp500 juta dari Dasco yang dititipkan melalui seseorang bernama Dani, serta tudingan bahwa AMPB menerima aliran dana ratusan juta rupiah dari pihak perbankan.