Temui Pramono, Kapolda Metro Perkuat Keamanan Jakarta

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, di Balai Kota Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia ingin memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendukung pelayanan kepada warga.

Pramono juga menyampaikan selamat datang kepada Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian. Ia turut menyinggung pengalaman pengamanan pertandingan Persija melawan Persib yang berjalan aman dan lancar sebagai bagian dari kerja sama dalam mendukung kegiatan masyarakat.

Dalam pertemuan, Pramono juga menyampaikan kesiapan Pemprov Jakarta mendukung program Kapolri. Salah satu bentuk dukungan yang dibahas ialah pembebasan biaya transportasi umum bagi pencari kerja melalui layanan Transjakarta, LRT, dan MRT untuk membantu mobilitas warga dalam memperoleh pekerjaan.

Kapolda mengangkat semangat Polisi Bersama Masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan di Jakarta, termasuk penanganan kawasan rawan peredaran narkoba. Ia menekankan bahwa upaya tersebut menjadi tugas bersama dan tidak berhenti setelah penindakan. Pemberdayaan masyarakat perlu berjalan beriringan agar warga memperoleh dukungan untuk membangun lingkungan yang lebih aman.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), Kapolda turut mendorong kolaborasi untuk membantu warga memperoleh pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja. Pembahasan juga mencakup pemberdayaan masyarakat serta penataan kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian agar lingkungan warga menjadi lebih layak dan nyaman.