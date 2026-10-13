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Pramono Targetkan Revitalisasi 19 Gedung Sekolah di Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |13:30 WIB
Pramono Targetkan Revitalisasi 19 Gedung Sekolah di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan revitalisasi 19 gedung sekolah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Ibu Kota. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi para siswa.

"Sejak tahun 2025, kami memiliki target untuk merenovasi 19 gedung sekolah guna meningkatkan fasilitas pendidikan di seluruh penjuru kota," kata Pramono dalam Konferensi Regional ke-10 Education International Asia-Pacific (EIAP) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).

Dia menegaskan, pendidikan tetap menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta meskipun terdapat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, setiap anak di Jakarta harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala latar belakang sosial dan ekonomi.

“Komitmen ini kami dukung melalui program-program unggulan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yaitu bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sebuah program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu untuk membantu mereka meraih kesuksesan, mulai dari jenjang sekolah hingga universitas,” ujarnya.

 

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