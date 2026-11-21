Pramono Sambangi Lokasi Kebakaran Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran gedung bersejarah Tugu Kunstkring Paleis yang dibangun sejak 1913, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026).

Pramono menerima laporan mengenai peristiwa kebakaran tersebut sejak malam. Namun, dia baru dapat meninjau lokasi pada pagi hari ini karena sebelumnya menghadiri acara sebagai saksi pernikahan.

"Iya. saya dari semalem sudah mendapatkan laporan, yang pertama dari Pak Wali, kemudian dari Kepala Dinas Kebudayaan, dan memang sengaja kebetulan barusan jadi saksi nikah kemudian baru bisa ke tempat ini pagi ini. Gedung yang dibangun 1913 ini apa ya, hampir seluruh ruangan kebakar," ujar Pramono di lokasi.

Pramono memastikan tidak ada korban jiwa atas insiden kebakaran tersebut. Dia menyebut sebanyak 21 unit pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api.

Selain itu kata dia, proses pendinginan tahap akhir hingga saat ini, masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.

"Dan Alhamdulillah tidak ada korban. 21 pemadam kebakaran yang dikerahkan, dan sampai hari ini, sampai sekarang ini tinggal pemadaman terakhir. Mudah-mudahan segera bisa dipadamkan," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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