Hadapi Peralihan Musim, Pramono Kebut Normalisasi Lima Sungai

JAKARTA - Menjelang peralihan ke musim hujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat proyek normalisasi kali sebagai upaya penanggulangan banjir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahkan telah menyetujui dua sungai tambahan untuk dilakukan normalisasi.

"Jadi untuk persiapan banjir kita sudah mulai dari awal tahun lalu. Ada tiga sungai utama yang dilakukan normalisasi, di antaranya Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut. Tetapi kemarin kemudian saya menyetujui untuk Cideng dan Angke juga dilakukan yang sama," kata Pramono di Park Hyatt Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Pramono mengakui, Jakarta tidak akan terbebas dari banjir jika curah hujan di atas 200 milimeter. Kondisi tersebut juga diperburuk oleh kiriman air dari wilayah hulu.

"Walaupun terus terang teman-teman sekalian ketika normalisasi ini kita lakukan kalau kemudian curah hujannya di atas 200 pasti Jakarta akan mengalami banjir, pasti," kata Pramono.

Selain proyek normalisasi kali, Pemprov DKI juga melakukan upaya pengerukan saluran air. Selain itu, menyiapkan ribuan pompa agar genangan banjir tidak bertahan lama.

"Selokan, sungai-sungai kita gali, kemudian juga pompa-pompa sudah kita persiapkan, kita sudah mempersiapkan lebih dari 1.200 pompa, lebih dari itu. Dan mudah-mudahan kalau kemudian katakanlah beberapa mengalami curah hujan di atas 200 kalau terjadi banjir pun tidak lama," jelasnya.

Ia menambahkan, pengerukan selokan akan diprioritaskan di wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir. "Daerah yang menjadi langganan banjir kemarin memang kita prioritaskan untuk kita lakukan galian selokan yang ada. Salah satunya adalah di Krukut Lama, Cakung, Ciliwung, kemudian Angke," pungkasnya.



(Arief Setyadi )

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