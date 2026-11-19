Banjir Mulai Surut, Pemerintah Ingatkan Aceh Lebih Siap Hadapi Ancaman Perubahan Iklim

BANDA ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang seiring masuknya periode musim hujan di berbagai wilayah Indonesia.

Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan, mengingat karakteristik hujan serta potensi dampaknya dapat berbeda di setiap wilayah.

Diketahui, kondisi banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, saat ini mulai berangsur membaik. Sebagian genangan air telah surut dan sejumlah ruas jalan sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Meski demikian, air masih menggenangi sebagian permukiman warga. Berdasarkan pemutakhiran data BPBD Kabupaten Aceh Singkil, banjir yang terjadi sejak Jumat (13/11) tersebut berdampak pada 3.517 kepala keluarga (KK) atau 13.720 jiwa. Sementara itu, jumlah warga yang mengungsi masih dalam pendataan

“Kami mengingatkan Aceh untuk lebih siap menghadapi ancaman perubahan iklim dan risiko bencana yang diproyeksikan meningkat pada masa mendatang,”kata Kaposwil Satgas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (PRR) Aceh, Safrizal ZA, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, mitigasi bencana tidak cukup hanya berfokus pada faktor hidrometeorologi saja, melainkan juga harus dilakukan melalui pendekatan geo-hidrometeorologi yang mempertimbangkan keterkaitan faktor geologi, hidrologi, meteorologi, dan ekologi secara menyeluruh.

Safrizal menjelaskan, Aceh sebagai living laboratory of disaster karena memiliki sejarah panjang kebencanaan yang memberikan banyak pelajaran bagi penguatan tata kelola risiko bencana.

Jejak kebencanaan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa besar yang pernah terjadi, mulai dari tsunami Simeulue tahun 1907, gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, hingga banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa periode terakhir.