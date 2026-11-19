BNPB: Banjir Landa 8 Daerah, Angin Kencang Sebabkan 1 Orang Meninggal Dunia

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, di delapan daerah sepanjang periode Rabu (18/11/2026) pukul 07.00 WIB hingga Kamis (19/11/2026) pukul 07.00 WIB. Selain merendam permukiman, cuaca ekstrem berupa angin kencang juga mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengungkapkan kejadian pertama adalah jenis bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berupa hujan deras disertai angin kencang pada Selasa (17/11/20262) pukul 12.15 WIB.

“Kejadian tersebut berdampak pada tiga desa di Kecamatan Palengaan dan Proppo. Sebanyak 10 kepala keluarga (KK) terdampak, satu orang meninggal dunia, dan satu orang mengalami luka-luka,” ungkap Berton dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Berton mengatakan kerusakan tercatat pada 10 unit rumah, satu unit fasilitas ibadah, serta sembilan tempat usaha. Korban luka saat ini dirawat di Puskesmas Panaguan, Kecamatan Proppo. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pamekasan telah melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan unsur terkait.

Kemudian, laporan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, angin puting beliung melanda Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, pada Selasa (17/11). Peristiwa tersebut berlangsung sekitar lima hingga tujuh menit dan menyebabkan kerusakan ringan pada lima rumah serta enam kios atau toko. “Sebanyak lima KK atau 20 jiwa terdampak. BPBD Kabupaten Cirebon melakukan kaji cepat dan pendataan kerusakan bersama unsur terkait,” ujar Berton.