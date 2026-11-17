KPK Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto sebagai Saksi Kasus Korupsi Dana DSP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan BNPB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Suharyanto berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan dilakukan penyidik KPK dengan bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa seorang deputi di BNPB serta seorang Korsespim. Pemeriksaan terhadap ketiganya berfokus pada proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung kepada vendor atau penyedia.

"Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa," ujarnya.

KPK juga mendalami dugaan adanya inisiatif dari pihak swasta yang kemudian memunculkan praktik suap dalam perkara tersebut.