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Penampakan Tersangka Suap Dana Hibah Jatim, Tutupi Wajah dengan Map saat Digiring ke Rutan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |21:15 WIB
Penampakan Tersangka Suap Dana Hibah Jatim, Tutupi Wajah dengan Map saat Digiring ke Rutan KPK
Tersangka korupsi dana hibah Jatim ditahan KPK (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono dalam kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019–2022 pada Senin (19/11/2026). Pantauan di lokasi, Bagus keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.38 WIB. Ia sudah mengenakan rompi oranye dan kedua tangannya terborgol.

Dengan pengawalan petugas, ia digiring menuju mobil tahanan untuk dibawa ke rutan. Bagus tampak menutupi wajahnya dengan map biru. Ia juga memilih bungkam saat ditanya sejumlah pertanyaan oleh awak media.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan, perkara ini bermula saat staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota DPRD.

Dari pembagian itu, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

"Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019–2022 yang menjadi 'jatah' AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15% s.d. 20% terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antaranggota DPRD," ujarnya.

Sementara itu, lanjut Taufik, Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.

"Bahwa kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya," ucapnya.

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