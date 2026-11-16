KPK Tahan Satu Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2021–2022, Bagus Wahyudiono (BGS), pada Senin (16/11/2026).

Bagus merupakan eks staf mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang kini menjadi Anggota DPR, Anwar Sadad, yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan Bagus akan ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. "(Penahanan) di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Taufik saat konferensi penahanan.

Konstruksi Perkara

Taufik menyebutkan, perkara ini bermula saat staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota DPRD.