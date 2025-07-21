Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

KPK Temukan Potensi Penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |13:43 WIB
KPK Temukan Potensi Penyimpangan Dana Hibah Pemprov Jatim
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Foto: Dokumentasi Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengidentifikasi sejumlah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"KPK melalui tugas Koordinasi dan Supervisi menyampaikan hasil deteksi potensi penyimpangan dan rekomendasi perbaikan tata kelola dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/7/2025).

Budi menjelaskan, Provinsi Jatim dalam periode 2023–2025, total anggaran hibah mencapai Rp12,47 triliun, dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 20.000 lembaga. Kemudian, dana itu dialokasikan ke berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

"Berdasarkan hasil evaluasi KPK, pengelolaan hibah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius. Minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas regulasi menjadi faktor utama yang membuka celah bagi praktik koruptif," ujarnya.

"KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan hibah, antara lain verifikasi penerima hibah tidak profesional, sehingga masih ditemukan pokmas fiktif dan duplikasi penerima. Tercatat 757 rekening dengan kesamaan identitas (nama, tanda tangan, dan NIK)," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175969/hukum-EaQK_large.jpg
Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Tersangka Korupsi Dana Hibah Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174054/dana-etwu_large.jpg
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/519/3154344/khofifah-2byK_large.jpg
Diperiksa KPK 8,5 Jam, Gubernur Khofifah: Saya Menambahkan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154205/khofifah-hH7e_large.jpg
Diperiksa KPK, Khofifah Datang ke Polda Jatim Lewat Pintu Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/519/3153905/khofifah-Bzoj_large.jpg
KPK Periksa Gubernur Khofifah Terkait Korupsi Pengurusan Dana Hibah di Polda Jatim Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153430/budi-p9hj_large.jpg
KPK Akan Periksa Gubernur Khofifah di Jakarta atau Jawa Timur Terkait Suap Dana Hibah 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement