HOME NEWS JATIM

Diperiksa KPK 8,5 Jam, Gubernur Khofifah: Saya Menambahkan Informasi

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |23:55 WIB
Diperiksa KPK 8,5 Jam, Gubernur Khofifah: Saya Menambahkan Informasi
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK/Foto: Lukman Hakim-Okezone
A
A
A

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Jatim sebagai saksi dugaan korupsi dana hibah dari APBD Pemprov Jatim 2021–2022. Ia dimintai keterangan selama 8,5 jam, Kamis (10/7/2025).

Khofifah tiba di Polda Jatim sekitar pukul 10.00 WIB dan luput dari pantauan awak media. Ia datang ke Polda melalui lobi pintu belakang Gedung Patuh yang bisa menembus jalan ke gedung Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Pada pukul 18.30 WIB, Khofifah baru keluar dari gedung Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Orang nomor satu di Jatim itu langsung memberikan keterangan kepada awak media.

Khofifah mengatakan, kedatangannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi sejumlah tersangka kasus dana hibah. “Saya memberi tambahan informasi yang dibutuhkan KPK,” ujarnya.

Terkait berapa jumlah pertanyaan yang dilontarkan penyidik, Khofifah enggan menjawab. Namun, dia menjelaskan bahwa satu pertanyaan terkait struktur di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim jawabannya banyak.

 

Halaman:
1 2
      
