Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km

Gempa Besar M5,1 Guncang Sulawei Utara, Kedalaman 10 Km

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,1 mengguncang Timur Laur Melonguane, Sulawesi Utara, Jumat (19/12/2025). Gempa tersebut berada di kedalaman 10 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, Koordinat gempa berada di 8.34 Lintang Utara dan 127.03 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 19-Dec-2025 11:02:38WIB, Lok:8.34LU, 127.03BT (483 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun Titik gempa berada di 483 kilometer Timur Laut Melonguane, Sulawesi Utara dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebut hingga saat ini, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa besar tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )