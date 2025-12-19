Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 yang mengguncang wilayah Maluku pada Jumat 19 Desember 2025 pagi.



Dalam unggahan di akun X BMKG, gempa bumi itu terjadi pada Jumat, 19 Desember 2025, pukul 07.45.34 WIB. Adapun pusat gempa berada di timur laut Buru, Maluku.

“Lok: 2,86 LS – 127,36 BT (53 km timur laut Buru–Maluku), Kedlmn: 15 km,” tulis keterangan BMKG, dikutip Jumat (19/12/2025).

BMKG mencatat gempa bumi tersebut turut dirasakan hingga wilayah Ambon. “Dirasakan di Namlea III MMI, Ambon II MMI,” tulis BMKG.

(Arief Setyadi )