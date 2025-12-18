Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Parah Terjang Banyuwangi dan Jember, Ribuan Rumah Terendam

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |06:07 WIB
Banjir Parah Terjang Banyuwangi dan Jember, Ribuan Rumah Terendam
Banjir terjang Jawa Timur (Foto: Dok BNPB)
JAKARTA – Banjir melanda sejumlah kawasan di Jawa Timur, terparah menerjang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang menyebabkan ribuan rumah terendam. Hujan dengan intensitas tinggi dan jebolnya tanggul menyebabkan banjir pada tiga kecamatan, Senin 15 Desember 2025.

“BPBD Kabupaten Banyuwangi melaporkan sebanyak 1.506 unit rumah terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 80 sentimeter,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dikutip Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan pemantauan BNPB, banjir berangsur surut dan tim gabungan tengah melakukan perbaikan tanggul yang rusak. Muhari mengatakan, pada hari yang sama, hujan lebat yang memicu luapan air sungai menyebabkan banjir di lima kecamatan Kabupaten Jember. 

“Tercatat 1.271 unit rumah terdampak, satu unit rumah hanyut, satu unit rumah rusak berat, dua unit rumah rusak ringan, dua jembatan terputus dan sejumlah fasilitas umum terdampak kejadian ini,” imbuhnya.

Sebanyak 14 jiwa melakukan evakuasi ke fasilitas ibadah terdekat. BPBD Kabupaten Jember mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar kepada warga terdampak. Hingga Selasa 16 Desember 2025, banjir berangsur surut dan terpantau cuaca berawan di lokasi kejadian.

Cuaca ekstrem juga melanda Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pada Senin 15 Desember. Kejadian ini menyebabkan satu orang mengalami luka ringan, 13 unit rumah rusak sedang, 47 unit rumah rusak ringan dan satu fasilitas pendidikan terdampak. 

“BPBD Kabupaten Sampang dan tim gabungan melakukan pembersihan pohon tumbang dan material rumah rusak,” katanya.

