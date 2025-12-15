Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Bandang Sumatera, Seskab Teddy: Bireun dan Aceh Tengah Kini Kembali Terhubung

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |13:58 WIB
JAKARTA - Jembatan penghubung antara Kabupaten Bireun dan Aceh Tengah akhirnya terhubung kembali. Jembatan ini sempat putus diterjang banjir dan longsor beberapa waktu lalu.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, jembatan Bailey yang dibangun di kawasan Teupin Mane, Bireuen, menjadi akses vital bagi masyarakat untuk kembali beraktivitas sekaligus mempercepat penyaluran bantuan logistik ke wilayah terdampak.

"Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Provinsi Aceh, kini telah tersambung, menghubungkan Bireuen dengan Aceh Tengah," tulis Teddy di akun instagram @sekratriat.kabinet dikutip Senin (15/12).

Seskab Teddy mengatakan pembangunan jembatan tersebut menghadapi tantangan medan yang cukup berat, dengan lebar sungai mencapai sekitar 180 meter. Namun, jembatan sementara itu menjadi solusi penting untuk memulihkan akses darat yang sebelumnya terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai.

"Dengan kondisi medan yang menantang, lebar sungai mencapai kurang lebih 180 meter, jembatan sementara tersebut menjadi urat nadi penting untuk memulihkan kembali akses darat yang terputus akibat banjir besar dan derasnya arus sungai," jelas dia.

Seskab Teddy pun mengungkapkan saat ini pemerintah tengah membangun sekitar 50 jembatan Bailey di berbagai wilayah terdampak bencana Sumatera.

Pembangunan dilakukan melalui kerja sama antara TNI Angkatan Darat, Kementerian Pekerjaan Umum, serta masyarakat setempat.

 

