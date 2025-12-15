Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demi Keselamatan, DPR Sebut Pemulihan Listrik Pascabencana Aceh Harus Bertahap

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |11:06 WIB
Demi Keselamatan, DPR Sebut Pemulihan Listrik Pascabencana Aceh Harus Bertahap
Demi Keselamatan, DPR Sebut Pemulihan Listrik Pascabencana Aceh Harus Bertahap (Ilustrasi/Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Pemulihan listrik usai bencana di Aceh diminta dilakukan secara bertahap. Hal ini demi keamanan dan keselamatan masyarakat. 

1. Pemulihan Bertahap

Ha ini diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.

“Pemulihan listrik di wilayah bencana, khususnya Aceh, bukan pekerjaan sederhana dan tidak bisa diselesaikan secara cepat. Keselamatan warga dan petugas harus menjadi prioritas utama,” ujar Rieke dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan, di Aceh terdapat tiga jalur transmisi utama yang mengalami gangguan serius akibat bencana. Jalur Biren–Arun, Bireun - Peusangan sudah pulih, meski mengalami kerusakan berat karena sejumlah tower roboh dan fasa jaringan terputus. Jalur Pangkalan Brandan–Langsa juga terdampak, dengan kondisi tower roboh dan kerusakan pada bagian traverse.

Jalur Pangkalan Brandan–Langsa masih dalam tahap pembangunan tower darurat setelah sebelumnya teridentifikasi beberapa tower roboh susulan. Proses pemulihan di jalur ini terkendala kondisi lapangan yang belum sepenuhnya aman karena banjir belum surut dan masih terdapat lumpur basah di sejumlah titik.

Rieke menekankan, perbaikan tower transmisi di tengah kondisi tersebut memiliki risiko tinggi, baik bagi warga maupun petugas di lapangan. Karena itu, pemulihan kelistrikan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mengikuti tahapan teknis yang aman.

“Saat ini PLN terus melakukan upaya pemulihan, mulai dari perbaikan jaringan, pemulihan tower, hingga pemasangan tower darurat. Namun langkah-langkah tersebut belum bisa menjamin pemulihan listrik secara menyeluruh dalam waktu dekat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189939//pemerintah-p6ul_large.jpg
530 Hektare Lahan Rusak Akibat Banjir di Bireun, Zulhas: Pemerintah Beri Perhatian Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189926//prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-o6b5_large.jpg
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189924//bantuan_logistik-aHUx_large.jpg
Percepat Pemulihan Bencana, Polri dan WWF Kirim Puluhan Ton Logistik ke Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/205/3189911//konset_hey_slank_di_semarang-VD3C_large.JPG
Bimbim Slank: Semoga Bencana Sumatera Cepet Dijadikan Bencana Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189917//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-cIod_large.jpg
Banjir di Sumatera Berdampak ke Tempat Pemakaman, Tim SAR Temukan Sejumlah Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189872//menkeu_purbaya-sV30_large.jpg
3 Fakta Purbaya Tegas Tolak Baju Impor Ilegal untuk Korban Bencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement