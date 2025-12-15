Percepat Pemulihan Bencana, Polri dan WWF Kirim Puluhan Ton Logistik ke Aceh

JAKARTA - Polri dan WWF (World Wide Fund for Nature) mengirimkan puluhan ton bantuan logistik untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana alam. Barang tersebut diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Ronald Sipayung menyebutkan, wilayah hukumnya kini menjadi media center untuk memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat terkait penyaluran bantuan kemanusiaan yang melalui Bandara Soetta.

"Dari Polri untuk sampai saat ini sudah mengirimkan bantuan logistik kurang lebih 160 ton dengan 9 kali penerbangan. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dan dukungan penuh dari rekan-rekan kargo," kata Ronald kepada awak media, dikutip Senin (15/12/2025).

Ronald berharap, masyarakat bisa ikut aktif memberikan informasi jika melihat atau mengalami hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan korban bencana melalui call center 110 Polri.

"Kami siap membantu. Layanan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik yang humanis dan mudah diakses. Bantuan kemanusiaan yang melalui Bandara Soetta juga terdapat sumbangan dari masyarakat," ujarnya.

Sementara itu CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, mengapresiasi kepolisian dan seluruh elemen masyarakat yang ikut membantu memudahkan pengiriman bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh tersebut.

"Total bantuan kemanusiaan yang dikirimkan mencapai 22,5 ton. Bantuan ini disalurkan oleh WWF Indonesia sebagai salah satu organisasi konservasi independen terbesar di dunia yang bekerja untuk melestarikan keanekaragaman hayati," kata Aditya.

(Erha Aprili Ramadhoni)