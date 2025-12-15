Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Percepat Pemulihan Bencana, Polri dan WWF Kirim Puluhan Ton Logistik ke Aceh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |09:03 WIB
Percepat Pemulihan Bencana, Polri dan WWF Kirim Puluhan Ton Logistik ke Aceh
Bantuan logistik untuk korban bencana Sumatera (Ilustrasi/Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Polri dan WWF (World Wide Fund for Nature) mengirimkan puluhan ton bantuan logistik untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana alam. Barang tersebut diterbangkan dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

1. Kirim Bantuan Logistik

Kapolresta Bandara Soetta, Kombes Ronald Sipayung menyebutkan, wilayah hukumnya kini menjadi media center untuk memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat terkait penyaluran bantuan kemanusiaan yang melalui Bandara Soetta.

"Dari Polri untuk sampai saat ini sudah mengirimkan bantuan logistik kurang lebih 160 ton dengan 9 kali penerbangan. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dan dukungan penuh dari rekan-rekan kargo," kata Ronald kepada awak media, dikutip Senin (15/12/2025).

Ronald berharap, masyarakat bisa ikut aktif memberikan informasi jika melihat atau mengalami hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan korban bencana melalui call center 110 Polri.

"Kami siap membantu. Layanan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik yang humanis dan mudah diakses. Bantuan kemanusiaan yang melalui Bandara Soetta juga terdapat sumbangan dari masyarakat," ujarnya.

Sementara itu  CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, mengapresiasi kepolisian dan seluruh elemen masyarakat yang ikut membantu memudahkan pengiriman bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh tersebut.

"Total bantuan kemanusiaan yang dikirimkan mencapai 22,5 ton. Bantuan ini disalurkan oleh WWF Indonesia sebagai salah satu organisasi konservasi independen terbesar di dunia yang bekerja untuk melestarikan keanekaragaman hayati," kata Aditya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189917//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-cIod_large.jpg
Banjir di Sumatera Berdampak ke Tempat Pemakaman, Tim SAR Temukan Sejumlah Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189872//menkeu_purbaya-sV30_large.jpg
3 Fakta Purbaya Tegas Tolak Baju Impor Ilegal untuk Korban Bencana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189915//banjir-HYpB_large.jpg
Pemulihan di Sumatera Pasca Bencana, Hunian Sementara Diminta Dipercepat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189913//listrik-YMqZ_large.jpg
Masih 562 Desa Belum Terlistriki di Aceh, 700 Ribu Pelanggan Kembali Nikmati Penerangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189906//fadli_zon-dVuB_large.jpg
Fadli Zon Sebut Lebih dari 43 Cagar Budaya Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189901//banjir-vbDN_large.jpg
Banjir Rendam 2 Wilayah di Bali, Seorang WNA Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement