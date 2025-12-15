530 Hektare Lahan Rusak Akibat Banjir di Bireun, Zulhas: Pemerintah Beri Perhatian Khusus

530 Hektare Lahan Rusak Akibat Banjir di Bireun, Zulhas: Pemerintah Beri Perhatian Khusus

BIREUEN – Ratusan orang menjadi korban saat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Ratusan hektare lahan juga rusak diterjang banjir bandang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas melihat langsung dampak kerusakan yang diakibatkan bencana banjir di Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Aceh.

Dalam peninjauannya Zulhas melakukan dialog dengan para warga serta petani yang terdampak bencana banjir pada 26 November 2025 yang lalu.

“Pemerintah akan hadir untuk membantu para petani yang terdampak bencana,”ujar Zulhas dikutip, Senin (15/12/2025).

Dikatakan Zulhas, pemerintah fokus memperbaiki lahan pertanian dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera.

“Sesuai dengan Intruksi dari Presiden Prabowo, bahwa perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah,” tandasnya.