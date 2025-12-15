Legislator Golkar: Temu Sapa Warga dan DPRD DKI Jadi Ruang Partisipasi Publik!

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggalang donasi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini bersamaan dengan Badan Kehormatan (BK) Award 2025.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 1.016 orang meninggal dunia dalam banjir dan tanah longsor di Sumatera. BNPB juga menyebut sebanyak 212 warga hilang.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bukti DPRD DKI Jakarta hadir bukan hanya sebagai lembaga politik, tetapi juga ruang pengabdian dan kemanusiaan.

"Kemarin seluruh anggota DPRD DKI Jakarta berkumpul untuk bisa bersilaturahmi bersama warga guna bertukar pikiran sekaligus pemberian bantuan yang bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anggota dewan yang merupakan perwakilan langsung dari masyarakat," kata Syafi Djohan, Senin (15/12/2025).

Syafi bersama bersama anggota DPRD DKI lainnya turut serta dalam kegiatan di Ruang Rapat Paripurna, mulai dari mendengar curhatan warga hingga mengajak warga untuk ikut curhat ke Pojok Aspirasi Box.

“Kami tentunya sangat senang temu dan sapa warga serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat,"ujar politikus Partai Golkar ini.