Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Legislator Golkar: Temu Sapa Warga dan DPRD DKI Jadi Ruang Partisipasi Publik!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |13:44 WIB
Legislator Golkar: Temu Sapa Warga dan DPRD DKI Jadi Ruang Partisipasi Publik!
Legislator Golkar: Temu Sapa Warga dan DPRD DKI Jadi Ruang Partisipasi Publik!
A
A
A

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggalang donasi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan ini bersamaan dengan Badan Kehormatan (BK) Award 2025.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan 1.016 orang meninggal dunia dalam banjir dan tanah longsor di Sumatera. BNPB juga menyebut sebanyak 212 warga hilang.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Syafi Fabio Djohan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bukti DPRD DKI Jakarta hadir bukan hanya sebagai lembaga politik, tetapi juga ruang pengabdian dan kemanusiaan.

"Kemarin seluruh anggota DPRD DKI Jakarta berkumpul untuk bisa bersilaturahmi bersama warga guna bertukar pikiran sekaligus pemberian bantuan yang bersifat sosial sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai anggota dewan yang merupakan perwakilan langsung dari masyarakat," kata Syafi Djohan, Senin (15/12/2025).

Syafi bersama bersama anggota DPRD DKI lainnya turut serta dalam kegiatan di Ruang Rapat Paripurna, mulai dari mendengar curhatan warga hingga mengajak warga untuk ikut curhat ke Pojok Aspirasi Box.

“Kami tentunya sangat senang temu dan sapa warga serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat,"ujar politikus Partai Golkar ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189948//perbaikan_tiang_listrik-tPVK_large.jpg
Demi Keselamatan, DPR Sebut Pemulihan Listrik Pascabencana Aceh Harus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189939//pemerintah-p6ul_large.jpg
530 Hektare Lahan Rusak Akibat Banjir di Bireun, Zulhas: Pemerintah Beri Perhatian Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189926//prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-o6b5_large.jpg
Seskab Teddy : Presiden Prabowo Tancap Gas Tangani Bencana dan Jaga Stabilitas Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189924//bantuan_logistik-aHUx_large.jpg
Percepat Pemulihan Bencana, Polri dan WWF Kirim Puluhan Ton Logistik ke Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/205/3189911//konset_hey_slank_di_semarang-VD3C_large.JPG
Bimbim Slank: Semoga Bencana Sumatera Cepet Dijadikan Bencana Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189917//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-cIod_large.jpg
Banjir di Sumatera Berdampak ke Tempat Pemakaman, Tim SAR Temukan Sejumlah Jasad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement