MPR Undur Sidang Paripurna, Pelantikan Cawapres Pengganti Gibran Jadi 9 Desember

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) resmi memundurkan jadwal pemilihan, pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026. Keputusan ini diambil setelah menerima surat presiden (surpres) terkait usulan penjadwalan ulang sidang paripurna.

Keputusan itu, juga diambil setelah MPR RI menggelar rapat gabungan (ragab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, surpres itu menanggapi surat MPR RI terkait penetapan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pada 2 Desember 2026.

"Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, kenegaraan jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu," ucap Muzani usai ragab.

Dikatakannya, Presiden Prabowo Subianto memerlukan untuk berbicara dengan partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan terkait cawapres baru menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

"Karena itu dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu," tutur Muzani.