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Momen Prabowo, Marcos, dan Albanese Foto Bersama di KTT ASEAN

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:41 WIB
Momen Prabowo, Marcos, dan Albanese Foto Bersama di KTT ASEAN
Momen Prabowo, Marcos, dan Albanese foto bersama di KTT ASEAN (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan sesi foto bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN dan Australia yang digelar di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Sesi foto dilakukan sebelum para petinggi negara menggelar pertemuan untuk membahas berbagai isu strategis. Terlihat, Presiden Filipina berada di tengah, diapit Presiden Prabowo di sebelah kiri dan PM Albanese di sebelah kanan.

Selanjutnya, ketiganya bersama para petinggi negara ASEAN lainnya mengikuti pertemuan yang dibuka dengan pernyataan dari Presiden Filipina selaku tuan rumah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pernyataan pembuka oleh PM Albanese.

“Sebagai Mitra Wicara pertama ASEAN, Australia telah lama berdiri bersama kita dalam memajukan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. Tahun ini, kita memperingati ulang tahun ke-5 Kemitraan Strategis Komprehensif kita,” kata Marcos mengawali sambutannya.

Marcos mengatakan, hubungan ekonomi ASEAN dan Australia terus bertumbuh. Perdagangan dua arah mencapai 197,5 miliar dolar Australia tahun lalu, dan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA) yang telah ditingkatkan memberikan akses pasar serta kepastian yang lebih besar bagi dunia usaha.

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