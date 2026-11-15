Prabowo Tegaskan ASEAN Harus Bersatu dan Perkuat Pengaruh di Kancah Global

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan penguatan persatuan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan maupun dinamika global. Persatuan ASEAN harus diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk memperkuat pengaruh kolektif negara-negara anggotanya dalam lembaga multilateral dan proses pengambilan keputusan internasional.

"Persatuan kita juga harus diterjemahkan menjadi pengaruh yang lebih besar dalam membentuk lembaga multilateral dan keputusan global. ASEAN harus bekerja sama," kata Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Ia mengatakan, jika salah satu anggota negara ASEAN menjadi kandidat pada suatu posisi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi afiliasi di bawahnya, seluruh anggota ASEAN harus mendukung kandidat tersebut. "Saya rasa ini sangat penting, hal ini memperlihatkan bahwa ASEAN adalah kekuatan kawasan yang kohesif," imbuhnya.

Prabowo mengingatkan semangat para pendiri ASEAN yang hampir enam dekade lalu memilih kerja sama daripada perpecahan serta kolaborasi daripada konflik. Ia menilai hubungan antarnegara bertetangga tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan bersama.

"Mereka memilih kerja sama daripada perpecahan dan kolaborasi daripada konflik," ujarnya.

Prabowo mengajak seluruh pemimpin ASEAN untuk terus memperkuat solidaritas dan meningkatkan hasil nyata dari kerja sama regional. Selain itu, menyerukan keberanian kolektif untuk membawa ASEAN menuju kerja sama yang lebih kuat, produktif, dan berorientasi pada hasil.

"Mari kita berani membangun kekuatan untuk memberikan lebih banyak hal bersama-sama dan bertekad untuk mencapai hasil yang lebih baik bersama-sama," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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