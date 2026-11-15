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Bareskrim Razia Tempat Hiburan Malam Sparta Live Bar Kemang, 2 Wanita Positif Narkoba

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |11:27 WIB
Bareskrim Razia Tempat Hiburan Malam Sparta Live Bar Kemang, 2 Wanita Positif Narkoba
Bareskrim Razia Tempat Hiburan Malam Sparta Live Bar Kemang, 2 Wanita Positif Narkoba
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JAKARTA - Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggelar razia di tempat hiburan malam (THM) Sparta Live Bar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Minggu (15/11/2026) dini hari. Dalam razia ini, dua orang positif narkoba jenis etomidate.

Adapun razia ini dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional, Puspom TNI hingga Divpropam Mabes Polri dengan total 112 personel.

“Dua orang wanita yang positif mengonsumsi narkoba jenis etomidate. Keduanya berinisial BA (24) dan SA (22),” kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian.

Hal itu diketahui dengan pemeriksaan urine para pengunjung yang ada di tempat hiburan malam tersebut. "Yang diamankan positif narkoba jenis etomidate," ujarnya.

Dari tangan keduanya, kata dia, petugas mengamankan sebuah pods dan satu botol liquid dari wanita BA. Sementara, dari SA, diamankan satu pods dan satu catridge.

Kemudian, kedua wanita tersebut langsung diserahkan kepada pihak BNN untuk ditindaklanjuti melalui rehabilitasi.

 

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