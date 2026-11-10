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Hujan Lebat Picu Longsor di Kemang Jaksel, 5 Rumah warga Terdampak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |19:19 WIB
Hujan Lebat Picu Longsor di Kemang Jaksel, 5 Rumah warga Terdampak
Longsor berdampak pada 5 rumah di Kemang, Jakarta Selatan.
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JAKARTA — Hujan deras memicu terjadinya tanah longsor di Jalan Kemang Selatan X, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) siang. Insiden yang terjadi sekira pukul 14.40 WIB ini berdampak pada lima rumah warga di sekitar lokasi.

“Objek terdampak yaitu tembok dan tanah milik lapangan padel serta lima rumah warga. Penyebabnya akibat hujan lebat dan pergeseran tanah,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, insiden berawal saat hujan lebat mengguyur lokasi. Warga setempat mengaku sempat mendengar suara gemuruh dan merasakan getaran sebelum material tanah ambrol.

“Kemudian terjadi keruntuhan tanah dan tembok di area tersebut. Berdasarkan pendataan sementara, dampak kejadian meliputi kerusakan pada tembok dan tanah milik warga serta berdampak terhadap lima rumah di sekitar lokasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Marulitua memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi dalam peristiwa ini. Adapun total kerugian materiil hingga kini masih dalam proses penghitungan.

“Korban jiwa dan lokasi pengungsian nihil,” ungkapnya.

BPBD DKI Jakarta melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) telah melakukan assessment dan pendataan di lapangan, serta berkoordinasi dengan pengurus RT, Kelurahan Bangka, dan unsur terkait. Penanganan di lokasi juga melibatkan petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) beserta anggota PPSU Kelurahan Bangka.

 

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