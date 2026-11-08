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Tebing di Curug Lawe Kendal Longsor, Satu Wisatawan Tewas dan Tiga Luka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |03:10 WIB
Tebing di Curug Lawe Kendal Longsor, Satu Wisatawan Tewas dan Tiga Luka
Tebing di Curug Lawe Kendal Longsor (foto: freepik)
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KENDAL - Tebing berbatu di kawasan objek wisata alam Curug Lawe, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, longsor pada Sabtu (7/11/2026) sore. Material longsoran berupa bebatuan dan pohon tumbang menimpa sejumlah pengunjung yang berada di sekitar air terjun.

Akibat peristiwa tersebut, satu wisatawan bernama Dhea Syifaul Qolbi meninggal dunia. Sementara itu, tiga pengunjung lainnya, yakni Bimo Putra, Aura Artika, dan Dina, mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula ketika terdengar suara gemuruh dari arah tebing. Tak lama kemudian, material bebatuan dan pohon tumbang meluncur ke bawah dan menimpa sejumlah pengunjung.

"Sebelum longsor ada suara gemuruh yang kemudian disusul jatuhnya bebatuan dan pohon dari tebing," kata salah satu korban selamat, Bimo Putra.

Para wisatawan yang berada di bawah air terjun berhamburan menyelamatkan diri setelah mengetahui adanya longsor. Namun, Dhea Syifaul Qolbi tidak sempat menghindar hingga tertimpa material longsoran.

Petugas kepolisian bersama relawan dan tim Basarnas yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap para korban.

 

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