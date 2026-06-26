Tanah Longsor Terjang Benhil Jakpus, Satu Rumah Warga Hancur

JAKARTA – Tanah longsor terjadi di Jalan Administrasi I, RT 001/RW 07, Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, pada Jumat (26/6/2026) pagi. Akibat kejadian tersebut, satu rumah warga mengalami kerusakan parah.

Informasi mengenai peristiwa itu disampaikan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya melalui akun resmi X.

"Sat Lantas Jakpus melakukan pengecekan tanah longsor di Jl. Administrasi I RT 001/RW 07, Benhil, Jakarta Pusat," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Dalam keterangannya, TMC memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut.