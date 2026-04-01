KA Ciremai Terdampak Longsor di Bandung Barat, KAI Pastikan Penumpang Selamat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |17:25 WIB
KA Ciremai Terdampak Longsor di Bandung Barat, KAI Pastikan Penumpang Selamat
KA Ciremai Terdampak Longsor di Bandung Barat (foto: dok ist)
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan seluruh penumpang dalam kondisi selamat, dalam insiden KA 174 Ciremai yang terdampak material longsoran di petak jalan Maswati–Sasaksaat (MSI–SKT), Rabu (1/4/2026) pukul 14.53 WIB.

Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Anne Purba, menyatakan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut.

“Seluruh pelanggan dalam kondisi selamat. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka. Petugas kami langsung melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan keselamatan tetap terjaga,” ujar Anne.

Material longsoran yang menutup jalur di Km 142+8/9 menyebabkan perjalanan KA 174 Ciremai mengalami gangguan operasional. Dampaknya, sejumlah perjalanan kereta api di lintas tersebut harus dilakukan pengaturan ulang.

Pecah Rekor, KAI Daop 1 Jakarta Layani 1,05 Juta Penumpang Selama Lebaran 2026
