JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kembali normal dalam waktu satu pekan. Langkah ini diambil menyusul terjadinya longsor di area Zona Timbunan 4A.
“Kami menargetkan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat kembali normal dalam sepekan. Saat ini tim sedang menangani material longsoran yang berada di aliran sungai,” ujar Asep, dikutip Rabu (11/3/2026).
Selain evakuasi material, DLH DKI juga melakukan perbaikan infrastruktur turap kali di dua titik yang terdampak luapan air. Langkah perbaikan ini dilakukan secara paralel dengan merapikan Zona 3 Kepala Burung dan Zona 4 Besar demi meminimalkan risiko longsor di masa mendatang.