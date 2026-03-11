Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasca Longsor, TPST Bantargebang Ditargetkan Kembali Operasional dalam Sepekan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |09:30 WIB
Pasca Longsor, TPST Bantargebang Ditargetkan Kembali Operasional dalam Sepekan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kembali normal dalam waktu satu pekan. Langkah ini diambil menyusul terjadinya longsor di area Zona Timbunan 4A.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa tim di lapangan saat ini tengah melakukan penanganan intensif untuk membersihkan material longsoran sekaligus menata ulang area yang terdampak. Fokus utama petugas adalah memindahkan material sampah yang menutup aliran sungai ke area Zona 4 Kecil dan Zona 4 Besar.

“Kami menargetkan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dapat kembali normal dalam sepekan. Saat ini tim sedang menangani material longsoran yang berada di aliran sungai,” ujar Asep, dikutip Rabu (11/3/2026).

Selain evakuasi material, DLH DKI juga melakukan perbaikan infrastruktur turap kali di dua titik yang terdampak luapan air. Langkah perbaikan ini dilakukan secara paralel dengan merapikan Zona 3 Kepala Burung dan Zona 4 Besar demi meminimalkan risiko longsor di masa mendatang.

 

