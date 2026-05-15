Long Weekend, KAI Layani 393 Ribu Penumpang

JAKARTA - PT KAI mencatat melayani keberangkatan 393.703 penumpang pada momen long weekend, Rabu-Kamis (12-13/5/2026).

Rinciannya, pada Rabu, 13 Mei 2026, KAI melayani 196.370 pelanggan. Kemudian meningkat pada Kamis, 14 Mei 2026, KAI total melayani 197.333 pelanggan.

"Secara total, selama dua hari pertama keberangkatan, KAI telah melayani 393.703 pelanggan baik KA Jarak Jauh maupun KA Lokal yang dikelola KAI," kata Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, aktivitas long weekend Kenaikan Yesus Kristus terlihat di berbagai stasiun sejak Rabu, 13 Mei 2026. Arus keberangkatan didominasi perjalanan antarkota menuju kota wisata, hingga pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan di berbagai wilayah Pulau Jawa.

Anne menerangkan, hingga Jumat (15/5/2026) pukul 10.00 WIB, secara kumulatif penjualan tiket KAI untuk periode keberangkatan 13-17 Mei 2026 telah mencapai 778.318 tiket. Jumlah tersebut masih berpotensi meningkat seiring penjualan tiket yang terus berlangsung melalui aplikasi Access by KAI, loket stasiun, dan berbagai kanal resmi lainnya.

Ia menjelaskan, tingginya mobilitas masyarakat pada awal long weekend menunjukkan kereta api tetap menjadi pilihan utama untuk perjalanan jarak menengah dan jauh. KAI juga mencatat sejumlah relasi favorit pelanggan selama periode long weekend.

Relasi menuju Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya menjadi yang paling diminati karena terhubung langsung dengan kawasan wisata, pusat kuliner, kawasan bersejarah, hingga sentra ekonomi kreatif yang ramai dikunjungi saat libur panjang.

Perjalanan dari dan menuju Yogyakarta menjadi pilihan banyak pelanggan untuk menikmati kawasan Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga berbagai destinasi alam di sekitarnya.