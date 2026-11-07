Anggota TNI AU di Pekanbaru Tewas, Diduga Dianiaya Senior

PEKANBARU - Seorang anggota TNI Angkatan Udara (TNI AU) dari Lanud Roesmin Nurjadin diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Korban yang diketahui berinisial Serda RHP meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban diduga dianiaya pada Kamis 5 November 2026 malam, di mess Kompleks Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

Terkait peristiwa tersebut, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Abdul Haris, membenarkan adanya dugaan penganiayaan yang menimpa anggotanya. Dia menyampaikan bahwa TNI AU turut berduka cita atas meninggalnya Serda RHP.

"Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah ini," katanya kepada Okezone, Sabtu (7/11/2026).

Sebagai langkah awal, TNI AU telah melakukan penyelidikan terhadap personel yang diduga terlibat serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.