Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Dua Pria Saling Pukul di Stasiun Duri, Ini Pemicunya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |12:17 WIB
Viral! Dua Pria Saling Pukul di Stasiun Duri, Ini Pemicunya
Kasus Penganiayaan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua pria pengguna KRL terlibat adu pukul di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Keributan tersebut dipicu aksi saling senggol saat keduanya transit di stasiun.

Aksi adu jotos itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berjaket merah muda berlari mengejar pria lainnya yang mengenakan jaket hitam.

Tak lama kemudian, pria berjaket merah muda memukulkan tasnya ke arah kepala pria berjaket hitam. Mendapat serangan tersebut, pria berjaket hitam balik melawan.

Merasa tak terima, pria berjaket hitam kemudian melayangkan beberapa pukulan ke arah pria berjaket merah muda. Petugas keamanan stasiun bersama sejumlah pengguna KRL yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/33/3252161//karina_ranau-z926_large.jpg
Alasan Polisi Tak Menahan Tersangka Penganiayaan Karina Ranau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252143//prabowo-vgh9_large.jpg
Relawan Buka Suara soal Ramai di Medsos Slogan 'Prabowo Tidak Sendiri'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/338/3251774//viral-L26P_large.jpg
Penyidik Polres Jakpus Soroti soal Bukti Borgol dan Palu di Sidang Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/51/3251693//penyerang_sayap_strasbourg_martial_godo-5OAF_large.jpg
Viral! Aksi Unik Martial Godo Latihan Mata saat Pemanasan, Langsung Cetak Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/337/3251651//pemerintah-YGUk_large.jpg
Pemerintah Kembangkan Indeks Data Perkawinan untuk Bangun Ketahanan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251425//viral-8aXD_large.jpg
Viral Warga Sikka NTT Konsumsi Hiu Paus yang Dilindungi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement