Viral! Dua Pria Saling Pukul di Stasiun Duri, Ini Pemicunya

JAKARTA - Dua pria pengguna KRL terlibat adu pukul di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Keributan tersebut dipicu aksi saling senggol saat keduanya transit di stasiun.

Aksi adu jotos itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berjaket merah muda berlari mengejar pria lainnya yang mengenakan jaket hitam.

Tak lama kemudian, pria berjaket merah muda memukulkan tasnya ke arah kepala pria berjaket hitam. Mendapat serangan tersebut, pria berjaket hitam balik melawan.

Merasa tak terima, pria berjaket hitam kemudian melayangkan beberapa pukulan ke arah pria berjaket merah muda. Petugas keamanan stasiun bersama sejumlah pengguna KRL yang berada di lokasi berusaha melerai keduanya.