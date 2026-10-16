Dokter Spesialis Aniaya Perawat di RS Sumber Waras karena Diputus Usai Korban Punya Pacar Baru

CIREBON - Seorang perawat bernama Tiara mengalami luka serius di wajah setelah diduga dianiaya dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penganiayaan ini diduga dipicu kecemburuan pelaku setelah korban menjalin hubungan dengan pria lain.

"Sebelumnya memang betul saya ada hubungan dengan beliau tapi karena sekarang sudah ada pacar saya yang baru, niatnya saya sudah setop sama beliau dan saya mau serius dengan pacar saya," kata Tiara, Kamis (15/10/2026).

Dikatakannya, peristiwa itu terjadi di ruang instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Sumber (RS) Waras, Kabupaten Cirebon. Korban juga melaporkan dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polresta Cirebon.

"Beliaunya tidak terima karena merasa saya mengkhianati beliau akhirnya terjadi pemukulan tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, pihak manajemen RS Sumber Waras, menyerahkan penanganan kasus penganiayaan tersebut kepada polisi. Pihak rumah sakit juga menyebut dokter yang diduga terlibat telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen.

"Pihak rumah sakit menyerahkan itu ke jalur hukum dari dokternya maupun perawatnya, kita serahkan ke kepolisian,''ujar Wakil Direktur RS Sumber Waras, dr. Heskiano.