Perkuat Operasi Modifikasi Cuaca, TNI Tambah Pesawat Hercules di Kalimantan

JAKARTA - TNI kembali mengerahkan satu unit pesawat Hercules C-130 (A-1328) dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, menuju Lanud Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (24/10/2026).

Pengerahan pesawat tersebut bertujuan memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di wilayah Kalimantan.

“Pengerahan pesawat tambahan tersebut ditujukan untuk memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam percepatan penanganan karhutla dan kabut asap,” demikian keterangan resmi Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Minggu (25/10/2026).

Pesawat tersebut dilengkapi dua konsol penyemai dengan kapasitas masing-masing yang perlu dikonfirmasi, untuk mendukung penyemaian garam (NaCl) maupun dry ice. Penerbangan ini juga membawa tenaga ahli perekayasa cuaca dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna mendukung percepatan penanggulangan karhutla dan kabut asap.