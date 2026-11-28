Prabowo Murka soal Karhutla: Ratusan Korporasi Diperiksa, Tak Ada Toleransi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada korporasi yang terbukti melanggar hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Saat ini, aparat penegak hukum tengah memeriksa ratusan korporasi yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Prabowo menyebut karhutla merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran di wilayah konsesi perusahaan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026, Jumat (27/11/2026) malam.

"Saya tidak akan memberi toleransi lagi. Saya tidak ragu-ragu. Polisi, kejaksaan sedang memeriksa ratusan korporasi. Saudara-saudara, saya tidak anti korporasi," kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan, pemerintah tetap membutuhkan peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kerja sama tersebut harus dijalankan oleh perusahaan yang taat hukum dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan.

"Tapi sektor swasta yang baik dan benar. Sektor swasta, korporasi-korporasi besar yang taat hukum, korporasi-korporasi besar yang bertanggung jawab," ujarnya.