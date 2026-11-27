Breaking News! Mantan Dirreskrimum Polda Metro Iman Imanuddin Dipecat Terkait SP3 Perkara

JAKARTA - Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Jumat (27/11/2026).

Sidang etik dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 18.45 WIB sehingga berlangsung selama 9 jam 45 menit. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Iman terbukti memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Telah memberikan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penegakan hukum terkait penghentian penyidikan atau disebut SP3 terhadap laporan polisi yang ditangani sekira tanggal 23 September 2025," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Divpropam Mabes Polri, Jumat (27/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, perbuatan tersebut dilakukan Iman saat masih menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Perkara yang dihentikan penyidikannya tercatat dalam Laporan Polisi Nomor 1774 Tahun 2025. Namun, dia tidak merinci laporan tersebut.

Atas perbuatannya, Iman dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Dia juga dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus selama 17 hari yang telah dijalaninya serta PTDH sebagai anggota Polri.

"Pertama, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan kedua, sanksi administratif, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 17 hari yang sudah dijalani pelanggar, dan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai anggota Polri," ujarnya.

Ia menyatakan, penegakan kode etik di lingkungan Polri dilakukan tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. "Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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