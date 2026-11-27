Eks Aspri Jokowi Belum Hadiri Panggilan Pemeriksaan Kasus Makar di Bareskrim

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri masih menunggu kehadiran eks ajudan atau asisten pribadi (aspri) Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto, dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan makar penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Sementara untuk Devid Agus Yunanto masih kami tunggu konfirmasi kehadirannya," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (27/11/2026).

Pemeriksaan sendiri diagendakan hari ini. Namun, Susatyo mengungkapkan, yang sudah memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus makar hanyalah mantan Menkominfo sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Hari Jumat ini telah hadir Budi Ari masih dalam pemeriksaan sebagai saksi," ujar Susatyo.

Selain Budi Arie dan Devid, Susatyo mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom pada Kamis, 26 November 2026, kemarin.

"Kemarin Kamis telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Komjen Marthinus Hukom," ucap Susatyo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.