Polri Gelar Sidang Etik Brigjen Tedjo Kusumo Terkait Kasus Makar Hari Ini

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo terkait kasus dugaan makar dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, hari ini, Selasa (24/11/2026).

"Tadi sekira pukul 09.00 WIB dimulai sidang kode etik terhadap saudara TK," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Selasa.

Trunoyudo menyebut Brigjen Tedjo menjalani sidang etik lantaran diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. "Sidang berlangsung dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak profesional serta tidak prosedural pelaksanaan tugas," ujar Trunoyudo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam pengembangannya, Bareskrim Polri kembali menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan makar terkait kasus penyadapan terhadap Presiden. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, Brigjen Tedjo Kusumo, dan Kombes Iman Imanuddin.

Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Selanjutnya, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.

(Arief Setyadi )

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