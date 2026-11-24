Bareskrim Telusuri Aliran Dana Ratusan Juta di Kasus Dugaan Makar Penyadapan Presiden

JAKARTA - Bareskrim Polri menemukan aliran dana ratusan juta rupiah yang disita sebagai barang bukti dalam kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diduga dipakai untuk mendukung kegiatan operasional para tersangka.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut uang ratusan juta tersebut bersumber dari para tersangka makar dan digunakan untuk kepentingan operasional.

“Terkait dengan sumber dana, ya. Tadi atau sekarang kita bisa saksikan ada uang di depan, itu memang tersangka ASN itu mendapatkannya dari tersangka yang lainnya,” kata Asep dikutip Selasa (24/11/2026).

Asep menjelaskan temuan itu sejalan dengan barang bukti yang berhasil disita berupa uang tunai sebesar Rp735 juta yang tersimpan dalam pecahan Rp100.000.

“Ya, itu mereka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Operasionalnya mereka didukung oleh tersangka yang lain tersebut. Ya, aliran dananya kepada ASN untuk kegiatan operasionalnya. Yang sementara yang kami dapatkan seperti itu,” ujar Asep.

Meski begitu, Asep mengaku masih terus mendalami aliran sumber dana dari para tersangka. Sebab, pengungkapan kasus tidaklah mudah. Para tersangka bergerak dalam tim kecil dan tidak pernah ada yang mengaku ketika diperiksa.

“Antara satu dengan yang lainnya, ya, kalau kita tanya dan lakukan pemeriksaan tentunya mereka tidak pernah ada yang menyampaikan pengakuan,” ucapnya.

“Tapi kami mendapatkannya dari saksi-saksi, kemudian petunjuk, dan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan, baik pada saat penggeledahan maupun pada saat melakukan digital forensik dari device para tersangka yang sudah kami sita,” tambahnya.