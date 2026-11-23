Kasus Dugaan Makar, Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Kamis Mendatang

JAKARTA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Mahmud Nazly Harahap, memastikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah satu anggota yang dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Mahmud menjelaskan, dari empat terduga pelanggar etik di internal kepolisian yang disebutkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, dua di antaranya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Sementara itu, dua terduga pelanggar lainnya, yakni LSP dan SU, dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan ini.

"Terduga pelanggar SU akan kita sidang nanti hari Rabu, dan terduga pelanggar LSP akan kita sidang hari Kamis nanti," ujar Mahmud kepada wartawan, Senin (23/11/2026).