Bareskrim Ungkap 5 Posko Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Sita Uang Rp735 Juta

JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkap sejumlah temuan dalam penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan lima lokasi yang diduga digunakan sebagai posko operasional para tersangka. Penyidik juga menyita uang tunai Rp735 juta hingga puluhan perangkat elektronik.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, perkara dugaan makar ini merupakan pengembangan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal.

"Dari pengembangan penyidikan tersebut, Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana makar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/9/XI/2026/SPKT Bareskrim Polri," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Menurut Asep, penyidikan kasus ini mengacu pada Pasal 160 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan makar yang telah memasuki tahap persiapan pelaksanaan.

Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 71 saksi dari kalangan internal maupun eksternal Polri. Polisi juga meminta keterangan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara.

Selain pemeriksaan saksi, Bareskrim telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di 14 lokasi, mulai dari rumah, kantor, hingga gudang. Dari hasil penyelidikan, lima di antaranya diidentifikasi sebagai lokasi yang diduga menjadi posko operasional para tersangka.