Polri Pastikan Penyidikan Kasus Penyadapan dan Dugaan Makar Profesional, Kabareskrim Segera Beri Keterangan

JAKARTA - Mabes Polri menegaskan, proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dan dugaan tindak pidana makar yang menyeret nama sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dilakukan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Kepastian mengenai perkembangan perkara tersebut rencananya akan disampaikan langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa seluruh tahapan hukum yang ditempuh oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengedepankan penguatan alat bukti dan kepatuhan terhadap kode etik.

"Rekan-rekan media, sekaligus juga sebagai penegasan, yakin bahwasanya penyidik bekerja secara profesional, prosedural, dan proporsional. Dan tidak terlepas dari etik dalam proses ini," ujar Trunoyudo kepada awak media, Senin (23/11/2026).

Menurutnya, Kapolri secara konsisten menekankan kepada jajaran penyidik agar memastikan setiap langkah penyidikan didasarkan pada kecukupan alat bukti demi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Terkait pertanyaan awak media mengenai hasil gelar perkara internal, ekspos bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), peluang munculnya tersangka baru, serta peran Brigjen TK dan Kombes IM yang rumahnya sempat digeledah penyidik, Trunoyudo enggan berspekulasi. Ia menyebutkan, penjelasan teknis dan substansial menjadi kewenangan penuh penyidik.

"Nanti otoritas untuk penyampaian dalam press conference atau doorstop nanti oleh penyidik, kemungkinan hari ini nanti akan disampaikan, ya. Kita tidak bisa berandai apakah nanti seperti apa, tetapi yakinlah secara formil, materil, dalam tindakan-tindakan upaya tindakan hukum, itu kita yakinkan penyidik bekerja secara profesional, prosedur, dan proporsional," jelasnya.